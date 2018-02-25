فالنسيا يتجاوز سوسيداد بهدفي مينا

انتزع فريق فالنسيا فوزا صعبا من ضيفه ريال سوسيداد 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت فوز أتلتيك بلباو على ملقا 2 - 1.

وسجل هدفي فالنسيا سانتياغو مينا في الدقيقتين 34 و68، فيما سجل هدف ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 54. ورفع فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لفالنسيا هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لريال سوسيداد هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.