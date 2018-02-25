فياريال يعزز حظوظه بالتأهل إلى دوري الأبطال

استعاد فياريال نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 1 - صفر على خيتافي يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة لينعش الفريق آماله في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ورفع فياريال رصيده إلى 41 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا علما بأنه الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها في البطولة.



وتجمد رصيد خيتافي عند 33 نقطة في المركز العاشر علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم. وسجل المهاجم التركي الشاب إنيس أونال "20 عاماً" الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الثالثة من اللقاء.



