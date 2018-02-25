لاتسيو يواصل الانتصارات ويتغلب على ساسولو

واصل لاتسيو صحوته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عقب فوزه 3 - صفر على مضيفه ساسولو يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين في المسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز سبال على مضيفه كروتوني 3 - 2، وسامبدوريا على ضيفه أودينيزي 2-1، وفيرونا على ضيفه تورينو بالنتيجة ذاتها، وفيورنتينا على ضيفه كييفو 1 - صفر.

وارتفع رصيد لاتسيو بهذا الفوز إلى 52 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد ساسولو، الذي واصل نتائجه الباهتة، عقب إخفاقه في تحقيق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للاتسيو مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وعاد ميلينكوفيتش سافيتش لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للاتسيو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 46، قبل أن ينهي الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو، وآدام ماروسيتش لاعب لاتسيو في الدقيقتين 54 و62 على الترتيب.

وعاد سامبدوريا إلى طريق الانتصارات عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه أودينيزي، ليواصل المنافسة بقوة على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

وارتفع رصيد سامبدوريا إلى 44 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، في حين توقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر، علما بأن هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للفريق في المسابقة.

وأحرز ماتياس سلفيستري الهدف الأول لسامبدوريا في الدقيقة 35، فيما تكفل دوفان زاباتا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، وسجل أودينيزي هدفه الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل سيلفستري هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ويأتي هذا الفوز، ليعيد البسمة مجددا إلى جماهير سامبدوريا التي شعرت بالإحباط عقب الخسارة صفر - 1 أمام ميلان في المرحلة الماضية.

ومن جانبه، أنعش سبال آماله في البقاء بالمسابقة، عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه كروتوني في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد سبال، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين، إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع، بفارق نقطة وحيدة خلف كروتوني، صاحب المركز السابع عشر.

وبادر ميركو أنتينوسكي بالتسجيل لمصلحة سبال في الدقيقة 37، وتعادل انتي بوديمير لكروتوني في الدقيقة 49. وسرعان ما استعاد سبال سيطرته على مجريات اللقاء، ليحرز لاعباه لورينكو سيميتش وألبيرتو بالوسكي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 51 و60، فيما أشعل بوديمير أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لكروتوني في الدقيقة 86،وحاول الفريق المضيف إدراك التعادل في الثواني الأخيرة دون جدوى.