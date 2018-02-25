مورينيو: نجوم يونايتد كانوا أبطالاً أمام تشيلسي

كال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الذي أعلن انتهاء العداء مع نظيره في تشيلسي أنطونيو كونتي، المديح للفريقين بعد فوز يونايتد 2-1 في استاد أولد ترافورد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وقال مورينيو: هزمنا فريقا رائعا كان البطل في الموسم الماضي ولعب بشكل جيد أمام برشلونة في منتصف الأسبوع بدوري أبطال أوروبا وبدأ اللقاء بشكل جيد جدا، وكان يجب أن نتحلى بالتنظيم لتطبيق الخطة وأظهرنا روحا قتالية.



وأضاف: بدأ بشكل جيد جدا عندما سدد في العارضة، كنت أراقب فريقي، لكن الهجمة كانت رائعة ولم نتمكن من إيقافها، لكننا وجدنا طريقة للعب ضدهم وسيطرنا بشكل جيد على إيدن هازار، ويليان لاعب رائع وأحبطنا بهدفه لكننا تحكمنا بعد ذلك في اللقاء بشكل أكبر دون صنع الكثير من الفرص.



ولم يمتدح مدرب تشيلسي السابق أفرادا بأعينهم لكنه أشاد بمعظم لاعبيه بدءا من لاعب الوسط الصاعد سكوت مكتوميناي، وقال: سكوت لاعب مذهل ويمثل لاعب الوسط العصري ويمكنه فعل أي شيء. ما ينقصه فقط هو تسجيل الأهداف وهو ما يقدر عليه بالفعل لكن ما يبعده عن هذا هو الدور الذي أكلفه به، وأعتقد أنه سيسجل في المستقبل وأظهر قدرته التهديفية بالفعل في فترة الإعداد للموسم وأنا سعيد جدا من أجله.



وختم: نيمانيا ماتيتش لعب أيضا بشكل جيد جدا في وسط الملعب وكذلك المدافعين كما بذل أليكسيس سانشيز جهدا هائلا وفي الشوط الثاني كنا أكثر ثقة وأعتقد أننا الأحق بالفوز.