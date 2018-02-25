مولدوفا.. بلد زراعي لا يملك تاريخاً في كرة القدم

تعد مولدوفا من الدول الصغيرة في أوروبا، وتحيط بها رومانيا من الغرب، وأوكرانيا من الشرق والشمال والجنوب، كما يعرف عنها أنها أقل مناطق أوروبا زيارة من الناحية السياحية.

ويلعب المنتخب السعودي لكرة القدم أمام مولدوفا يوم الاثنين، في إطار استعدادات الأول لكأس العالم 2018 في روسيا. ويقع المنتخب المولدوفي في المرتبة 166 عالميا في تصنيف "فيفا" لمنتخبات العالم، بينه وبين الأخضر، 64، عدد 100 منتخب.

وسبق أن تواجه المنتخبان مرة واحدة، في مباراة ودية يف عام 2014، خسر فيها الأخضر برباعية نظيفة، أحرزها إيغور أرماس وأليكساندرو غاتكان وسيرغي أليكسيف وإيغور بيتشوسكياك.

وتعتبر مولدوفا إحدى الدول غير الساحلية في أوروبا الشرقية، وهي واحدة من الدول المنتجة زراعيا منذ العصور القديمة، كما تعتبر المورد الرئيسي الزراعي في جنوب شرقي أوروبا، وأشهر منتجات مولدوفا هي أشجار الجوز، وزراعة العنب الذي يغطي ما يقارب 3% من مساحة الدولة وأيضا تشتهر بزراعة الخضار، والفواكه، والزيتون، وكذلك حب الشمس.

وعودة إلى الجانب الرياضي، تأسس الاتحاد المولدوفي لكرة القدم عام 1990 بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وكانت أول مباراة أمام جورجيا، في عام 1991. وتعد 3 نتائج هي الأفضل في تاريخ المنتخب المولدوفي، ففي تصفيات كأس أوروبا 1996، انتصرت مولدوفا على جورجيا بهدف دون مقابل في تبيليسي، وعلى ويلز بثلاثة أهداف لهدفين، في كيشيناو، عاصمة ولدوفا، والنتيجة الثالثة هي الفوز بثلاثية نظيفة على المجر، عام 2007، في تصفيات كأس أوروبا 2008.

وتعد آخر نتائج المنتخب المميزة هي الفوز على منتخب مونينيغرو "الجبل الأسود"، بخمسة أهداف لهدفين، في تصفيات كأس العالم 2014، إلا أن المنتخب المولدوفي لم يسبق له التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا أو كأس العالم في تاريخه.

وفي التصفيات الأخيرة لبطولات كأس أمم أوروبا 2016، 8 خسائر وتعادلان، وكأس العالم 2018، 8 خسائر وتعادلان، احتلت مولدوفا المرتبة الأخيرة على مستوى المجموعتين.