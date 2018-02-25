ميسي يطلب من برشلونة التضحية بديمبلي.. لحماية سواريز

طلب ليونيل ميسي أيقونة برشلونة من إدارة ناديه التخلص من الفرنسي عثمان ديمبلي في فترة الانتقالات الصيفية، إذا كانت ستكسر عقد مواطنه أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وذلك لحماية صديقه لويس سواريز من التحول إلى لاعب احتياطي في قائمة إرنيستو فالفيردي.

وفشل اللاعب الفرنسي الصغير (20 عاماً) في وضع أي بصمة مع برشلونة منذ قدومه إليه في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض البرازيلي نيمار، لكنه تعرض إلى إصابات كثيرة غاب بسببها عن ما يقارب 5 أشهر من الموسم حتى الآن، ولم يستطع هز الشباك مع الفريق الكتالوني.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن ميسي، وهو أحد اللاعبين الذين كانوا ضد حضور ديمبلي منذ البداية، تحدث مع إدارة النادي الرياضية قائلاً بأن اللاعب الفرنسي لا يناسب أسلوب برشلونة على الإطلاق، مستدلاً بعدد الكرات التي فقدها خلال المباريات التي لعبها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم قدرته على التأقلم مع الفريق حتى اللحظة.

وأكدت صحيفة "دياريو قول" أن ميسي سواريز كانا يريدان فيليبي كوتينيو ليحضر بديلاً عن نيمار، لكن إدارة النادي جلبت اللاعب الفرنسي الشاب مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات تدفع خلال مدة العقد الممتد حتى 2022.

وزادت الصحيفة: يعرف ميسي أن إدارة النادي ستتعاقد مع البرازيلي آرثور من غريميو، بالإضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان، وحضور الأخير يجعل خانة الأوروغوياني لويس سواريز في خطر لأنه تجاوز الـ30 من عمره، في ظل وجود عثمان ديمبلي ومواطنه غريزمان، وقد يلازم مقاعد البدلاء وهذا ما لا يريده أيقونة النادي الكتالوني.

وطلب ليونيل من إدارة النادي التخلص من عثمان ديمبلي بييع عقده في فترة الانتقالات الصيفية، وهذا سيجعل ثلاثي برشلونة الهجومي مكونا منه وغريزمان ولويس سواريز.