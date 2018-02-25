يونايتد ينتقم من تشيلسي.. ويستعيد المركز الثاني

استعاد فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه على تشيلسي 2 - 1، يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.

وعلى ملعب أولد ترافورد، قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز 2 - 1، ليستعيد المركز الثاني الذي فقده يوم السبت بعد فوز ليفربول على ويست هام 4 - 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم تشيلسي بهدف سجله ويليان في الدقيقة 32 لكن فرحة الفريق لم تدم طويلا حيث استطاع مانشستر يونايتد تعديل النتيجة في الدقيقة 39 بهدف سجله روميلو لوكاكو. وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني عن طريق جيسي لينغارد في الدقيقة 75.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي تراجع للمركز الثالث، وتوقف رصيد تشيلسي عند 53 نقطة في المركز الخامس.

ويذكر أن هذا الفوز هو الـ18 لمانشستر يونايتد هذا الموسم، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الهزيمة هي السابعة لتشيلسي هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة والتعادل في خمس.