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أتليتكو يعلن انتقال كاراسكو وغايتان إلى داليان الصيني

المصدر: مدريد - فرانس برس
كاراسكو انتقل إلى أتليتكو صيف 2015
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تخلى أتلتيكو مدريد الاسباني عن جناحيه البلجيكي يانيك كاراسكو والأرجنتيني نيكو غايتان لنادي داليان ييفانغ الصيني من دون ان يكشف قيمة الصفقة.

ويسعى أتليتكو الى خفض عدد اللاعبين في صفوفه لا سيما بعد خروجه من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا وإكمال مشواره في الدوري الاوروبي، وأصدر أتلتيكو بياناً جاء فيه: توصل نادينا إلى اتفاق مع النادي الصيني داليان ييفانغ بالنسبة إلى انتقال يانيك كاراسكو، كما أصدر أتلتيكو بيانا مماثلا مؤكدا فيه تخليه عن غايتان للفريق ذاته.

وبحسب التقارير الصحافية الإسبانية، ستجلب صفقة كاراسكو 30 مليون يورو لخزائن النادي تضاف اليها 18 مليونا من انتقال غايتان. ومن المتوقع أن يحصل موناكو الفرنسي النادي الذي نشأ في صفوفه كاراسكو على ما نسبته 25 في المئة من قيمة الصفقة.

كلمات دالّة

#أتليتكو مدريد, #داليان, #كاراسكو, #غايتان

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