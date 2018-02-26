أتليتيكو يسحق إشبيلية بخماسية ويواصل مطاردة برشلونة

واصل فريق أتلتيكو مدريد مطاردته لفريق برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة، بتغلبه على مضيفه إشبيلية 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر وبفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث.



وتوقف رصيد إشبيلية عند 39 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف فياريال صاحب المركز الخامس، المؤهل مباشرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله دييغو كوستا في الدقيقة 29 ،عندما تباطأ إيفير بانيجا في إبعاد الكرة ليقطع كوستا الكرة ثم انفرد بالحارس وسددها إلى داخل المرمى.



وفي الدقيقة 42 سجل أتلتيكو مدريد الهدف الثاني عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء إشبيلية أبعدها لينغليت كليمونت لتتهيأ أمام أنطوان غريزمان، الذي راوغ ثلاثة لاعبين من إشبيلية على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت المرمى.



وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم ركلة جزاء لاتلتيكو مدريد بعدما قام سيرجيو ريكو حارس إشبيلية بعرقلة دييغو كوستا داخل منطقة الجزاء، ليسددها غريزمان بنجاح إلى داخل المرمى محرزا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 51.



وفي الدقيقة 65 سجل كوكي الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد عندما مرر غابرييل ميركادو كرة ضعيفة قطعها غريزمان حيث أصبح في مواجهة سيرجيو ريكو حارس إشبيلية ليمررها بكعب قدمه لكوكي الذي وضعها إلى داخل المرمى.



وسجل جريزمان الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 81 ،عندما توغل ساول نيغويز بالكرة حتى دخل منطقة جزاء إشبيلية من الناحية اليسرى ومرر كرة أرضية ليقابلها غريزمان بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.



وسجل إشبيلية أول اهدافه في الدقيقة 86 عندما استلم وسام بن يدر كرة بينية داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد من الناحية اليمنى ليمررها بعرض الملعب إلى بابلو سارابيا الذي وضعها إلى داخل المرمى.



وفي الدقيقة 89 سجل إشبيلية الهدف الثاني، عندما وصلت الكرة إلى مانويل نوليتو داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد وسدد كرة أرضية زاحفة إلى داخل المرمى



يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لأتلتيكو مدريد هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لإشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في ثلاث.