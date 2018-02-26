إيسكو: لن تلعب في ريال مدريد إلا إذا كنت فرنسياً

اتهم النجم الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد مدربه زين الدين زيدان بأنه ينحاز إلى اللاعبين الفرنسيين ويمنحهم دقائق أكثر من غيرهم، لأنه يتحدث معهم نفس اللغة.

وقالت صحيفة "دياريو قول" الإسبانية إن إيسكو سأل المقربين منه قائلاً "هل يجب أن أكون فرنسياً أو أتحدث اللغة حتى أحصل على مزيد من دقائق اللعب؟!".

وزادت الأسئلة التي تدور حول علاقة زيدان ببعض لاعبي ريال مدريد ومنهم إيسكو الذي كان نجماً للفريق الموسم الماضي، لكنه لم يعد يحظى بالقبول لدى الجهاز الفني لنادي العاصمة الإسبانية.

ويرى إيسكو أن زيدان يمنح رافائيل فاران وكريم بنزيمة وثيو هيرنانديز فرص لعب أكثر مما يستحقون لأنه يتحدث معهم ذات اللغة، ويستطيع التواصل معهم بشكل أسهل من اللاعبين الإسبان.

وقدم إيسكو حالة زميله داني سيبايوس كدليل لما اتهم به مدربه، بعدما دفع به لمدة نصف دقيقة في مباراة ليغانيس وسط الأسبوع الماضي، لأنه لا يعتبره أحد اللاعبين الذين يريد تواجدهم في الفريق، معتبراً أن سيبايوس سيكون لاعباً هاماً لدى زيدان لو كان فرنسياً.

وأثارت قرارات زيدان بالاعتماد على كريم بنزيمة كلاعب أساسي في تشكيلة ريال مدريد اللاعبين، وكذلك الجماهير، كونه لم يسجل لمدة 3 أشهر في الدوري الإسباني، وكذلك منحه الفرصة تلو الأخرى لمواطنه ثيو هيرنانديز ليلعب بديلاً عن البرازيلي مارسيلو.

ويرى المقربون من النادي الإسباني وجود أحزاب في غرفة ملابس ريال مدريد، ومنها اللاعبون الذين يرون أنهم مهمشون في وجود زيدان، ويتزعمهم إيسكو وسيبايوس بالإضافة إلى ماركو أسينسيو.