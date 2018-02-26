استدعاء بوفون لخوض مباراتين وديتين مع منتخب إيطاليا

قال لويجي دي بياجيو المدير الفني المؤقت للمنتخب الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إنه يعتزم استدعاء نجم حراسة المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون للمباراتين الوديتين المرتقبتين خلال مارس المقبل.



وكان بوفون (40 عاماً) قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج إيطاليا من سباق التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا ، وذلك إثر الهزيمة أمام السويد في الملحق الفاصل في نوفمبر الماضي ، ليكون أول غياب لإيطاليا عن نهائيات كأس العالم منذ 50 عاما.



وقال دي بياجيو في مؤتمر صحفي: تحدثت مع بوفون واقترحت عليه المشاركة في مباراتين أخريين أو ثلاث مباريات ، لأن مثل هذا اللاعب لا يجب أن تنتهي مسيرته في مباراة مثل مباراة السويد.



وكان بوفون ، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي قد أبدى في مقابلات صحفية لاحقة لإعلان اعتزاله اللعب الدولي ، بعض القابلية للتراجع عن القرار ، وصرح مؤخرا أنه سيتخذ القرار بشأن مسيرته قبل نهاية الموسم الحالي في مايو.



وكان بوفون يعلق أماله على التأهل لمونديال روسيا 2018 حيث كان سيصبح السادس في مسيرته وهو رقم غير مسبوق علما بأن بوفون يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الإيطالي برصيد 175 مباراة.



ويلتقي المنتخب الإيطالي ، بطل العالم أربع مرات نظيره الأرجنتيني وديا في مانشستر في 23 مارس ثم يلتقي المنتخب الإنجليزي بعدها بأربعة أيام في لندن.



كذلك يخوض المنتخب الإيطالي وديتين أخريين أمام فرنسا وهولندا في الأول والرابع من يونيو على الترتيب.