الأسطورة تييري هنري: أحلم بتدريب أرسنال

كشف المهاجم الدولي الفرنسي السابق، تييري هنري، أنه سيحقق "حلما" في ما لو تمكن في يوم من الأيام من تولي تدريب ناديه السابق أرسنال، عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها مام مانشستر سيتي الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في خلافة المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، قال هنري لشبكة "سكاي" البريطانية حيث يعمل محللا: سيكون الأمر بمثابة حلم بالنسبة إلى، لكن في الوقت الحالي أنا مع بلجيكا. في إشارة إلى منصبه الحالي كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز.

وأضاف: لدي عمل أقوم به مع بلجيكا، وبالتالي يجب الانتظار لمعرفة ما يمكن أن يحصلن لكن إذا تسألوني عما إذا كنت مهتما بالمنصب؟ نعم، من لا يرغب بذلك؟ لكن أحبذ عدم الحديث في الوقت الحالي احتراما للشخص الذي يتولى هذه المهمة في الوقت الحاضر واحتراما للمنصب الذي أشغله حاليا في بلجيكا.

وأمضى هنري (40 عاماً) فترة ذهبية مع أرسنال بين العامين 1999-2007 بالإضافة في فترة وجيزة عام 2012 معارا من نادي نيويورك ريد بولز الأميركي. وأصبح الهداف التاريخي لأرسنال برصيد 228 هدفا في 377 مباراة.

ويتولى فينغر تدريب أرسنال منذ العام 1996، وقام العام الماضي بتمديد عقده معه حتى يونيو من العام القادم، إلا أن أداء أرسنال هذا الموسم يطرح أسئلة حول مستقبل الفرنسي معه، لاسيما في حال فشله في التأهل الى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل أرسنال المركز السادس حاليا في الدوري الإنجليزي متخلفا بفارق 10 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.