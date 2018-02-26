انتاج فيلم وثائقي يحكي حياة الألماني توني كروس

أعلنت شركة "برود فيو تي في" للإنتاج والبث التليفزيوني بمدينة كولونيا الألمانية أنها ستنتج فيلما وثائقيا ستعرضه في دور السينما في العام المقبل عن حياة اللاعب الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.



وتبلغ مدة الفيلم 100 دقيقة ويشارك فيه أفراد من عائلة كروس ولاعبون ومدربون رافقوه خلال مسيرته. وسيتم تصوير بعض أجزاء الفيلم ولمدة خمسة أيام في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، التي ولد بها توني كروس قبل 28 عاما.



وقامت الشركة الألمانية التي ستنتج الفيلم الخاص بكروس بإنتاج أفلاما وثائقية لرياضيين بارزين أخرين مثل الملاكمين الأوكرانيين الشقيقين فيتالي وفلاديمير كليتشكو ولاعب كرة السلة الألماني ديرك نوفيتزكي.



ويبتعد كروس في الوقت الراهن عن المشاركة في المباريات إثر تعرضه لالتواء في الركبة خلال مباراة ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتي أقيمت قبل أسبوعين تقريبا.