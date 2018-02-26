زيدان يتمنى تواجد نيمار في مباراة الإياب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أن إصابة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لا تسره، آملا في ان يتمكن من العودة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان نيمارقد أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن الأحد خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق.

وفي حين لم يحدد سان جيرمان رسميا بعد طبيعة إصابة نيمار أو فترة غيابه المحتملة، تتجه الأنظار لمعرفة ما اذا كان النجم البرازيلي سيكون حاضرا في مباراة الإياب في السادس من مارس، والتي يسعى خلالها سان جيرمان إلى تعويض خسارته 1-3 ذهابا أمام حامل اللقب الأوروبي.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: لا أحب ان يتعرض اللاعبون للإصابة ولست مسرورا من إصابة نيمار، آمل في ان يكون هنا من أجل المباراة. في إشارة إلى مباراة الإياب الأوروبية.

وأضاف: على اللاعبين أن يلعبوا، لن أتمنى أبدا ان يغيب لاعب خصم بسبب الإصابة ولم أكن مسرورا بالضرورة عندما أصيب لأنني كنت أتابع المباراة. آمل في ألا تكون خطيرة.