كلوب يطلب من لاعبي ليفربول الاحتفاظ بروحهم القتالية

حث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبي فريقه على الاحتفاظ بروحهم القتالية على ملعبهم في بقية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وعلى التحلي بالشراسة والحماس لإنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي.



وقفز الفريق مؤقتا للمركز الثاني خلف مانشستر سيتي بعد أن فاز السبت الماضي على وست هام يونايتد 4-1 في ملعب أنفيلد قبل أن يعود مانشستر يونايتد ويزيحه بعد الفوز 2-1 على تشيلسي الأحد.



ويملك ليفربول 57 نقطة ويحتل المركز الثالث قبل عشر مباريات من نهاية الدوري متقدما على توتنهام وتشيلسي في الصراع لتأمين واحد من المراكز الأربعة الأولى التي تؤهل صاحبها لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقال كلوب: الآن صرنا نعرف بعضنا البعض جيدا وقضينا أفضل الأوقات معا داخل وخارج الملعب ولكن ما نحتاجه الآن التحلي بالشراسة والمحافظة على الروح القتالية، ونملك مجموعة رائعة من اللاعبين يحبون بعضهم بعضا لا يمزحون

كثيرا وأدعوهم للتمسك بهذه الجدية دون تراخ.



ويمضي ليفربول في طريقه إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد أن سحق بورتو البرتغالي 5-0 في ذهاب دور الستة عشر.