لوكاكو: أستحق الكثير من احترام الجماهير

قال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لا يوجد ما يثبته لمنتقديه ويستحق احتراما أكبر بسبب سجله التهديفي حتى الآن.



وسجل لوكاكو هدف التعادل لفريقه أمام تشيلسي الذي تقدم له البرازيلي ويليان قبل أن يصنع المهاجم الدولي البلجيكي هدفا آخر أحرزه جيسي لينغارد في الفوز 2-1 على حامل اللقب يوم الأحد على استاد أولد ترافورد في الدوري الممتاز.



وسجل لوكاكو 13 هدفا في الدوري هذا الموسم وأربعة في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس الاتحاد لكنه تعرض لانتقادات لضعف أدائه أمام الفرق الكبيرة في إنجلترا.



وقال لوكاكو لموقع النادي على الإنترنت بعد أن سجل لأول مرة في مرمى أحد الفرق الستة الأولى خلال سبع مباريات هذا الموسم : تتوقع أن تحظى باحترام أكبر لكنك تجد نفسك في موقف كهذا، لقد بدأت اللعب عندما كان عمري 16 عاما وفي كل عام كان الجمهور يتوقع مني تسجيل 20 هدفا وهذا ما فعلته بالفعل خلال عشر سنوات قضيتها في الملاعب ولهذا فأنا أعتقد أنني أثبت كفاءتي بالفعل.



وانضم لوكاكو إلى يونايتد قبل انطلاق الموسم الحالي بعد أن أحرز 25 هدفا مع إيفرتون في الدوري. وقدم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بداية جيدة مع فريقه الجديد قبل أن يتراجع مستواه في نهاية 2017.