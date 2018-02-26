مخاوف من غياب نيمار عن مواجهة ريال مدريد

يأمل أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان أن يتعافى لاعبه البرازيلي نيمار سريعا من إصابة في الكاحل وقبل استضافة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأصيب نيمار بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-0 على أولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي يوم الأحد وبدا أنه يشعر بألم كبير وخرج محمولا على محفة ليستكمل سان جيرمان آخر ثماني دقائق بعشرة لاعبين بسبب إجراء التغييرات الثلاثة.



وقال إيمري : إصابة نيمار هي الشيء السلبي الوحيد. نتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة لكن سنكون في حاجة إلى انتظار خضوعه للمزيد من الفحوص.



وخسر سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر 3-1 في ضيافة ريال مدريد في 14 فبراير الجاري وسيأمل في أن يتعافى نيمار قبل استضافة لقاء الإياب في السادس من مارس.



وقال مدرب الفريق المتصدر للدوري الفرنسي: يجب أن نتحلى بالصبر لكن إذا كنت مطالبا بقول شيء ما فإني أقول نعم إنه سيشارك.



وانتقل نيمار إلى سان جيرمان قادما من برشلونة في الصيف الماضي في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم