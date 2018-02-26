ميلان يعود من ملعب روما بهدفين ونقاط الفوز

واصل ميلان زحفه نحو المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، عقب فوزه المستحق 2 - صفر على مضيفه روما يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، إلى 44 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا، صاحب المركز السادس الذي يصعد بصاحبه للعب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وفي المقابل، تجمد رصيد روما عند 50 نقطة في المركز الخامس، ليهدر فرصة التقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بتلقيه خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح باتريك كوتروني التسجيل لميلان في الدقيقة 48، فيما تكفل ديفيد كالابريا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه ميلان على روما في المسابقة منذ التاسع من مايو عام 2015، علما بأنه لم يحقق أي انتصار على فريق العاصمة خلال مبارياتهما الخمس الأخيرة، التي شهدت أربع انتصارات لروما مقابل تعادل وحيد.