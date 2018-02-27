إيقاف الفرنسي سمير نصري بسبب المنشطات

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف سمير نصري، لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي السابق عن ممارسة كرة القدم لمدة ستة أشهر، بسبب انتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات في 2016.

وتم معاقبة نصري (30 عاماً) لاستخدامه "طريقة محظورة" للعلاج في عيادة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية في ديسمبر 2016. وكان نصري يلعب آنذاك مع إشبيلية معارا من مانشستر سيتي.

وقدم النادي الإسباني طلبا للحصول على إعفاء للطريقة العلاجية المحظورة بأثر رجعي عندما فتح الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية بحق اللاعب مطلع 2017 ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض. وبعد ذلك، قامت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) برفض استئناف نصري ضد القرار.

وبات نصري، الذي لعب لأندية مارسيليا وأرسنال وخاض 41 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، لاعبا حرا بعد أن ترك ناديه التركي أنطاليا سبور في يناير الماضي بعد أن فسخ تعاقده بالتراضي.