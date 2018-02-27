براون قائد أسكتلندا يعلن اعتزاله الدولي

أعلن سكوت براون لاعب وسط أسكتلندا يوم الإثنين اعتزاله اللعب دوليا للمرة الثانية وقال إن جدول المباريات المزدحم دفعه لاتخاذ هذا القرار للتركيز على مسيرته مع ناديه.



وسبق لقائد سيلتك البالغ من العمر32 عاما اعتزال اللعب دوليا في أغسطس 2016 لكنه عدل عن قراره بعدها بشهرين.



وقال براون في بيان نشر على موقع النادي على الإنترنت: في هذه المرحلة من مسيرتي الرياضية لا أستطيع تقديم أفضل ما لدي للنادي وللمنتخب معا ولهذا فضلت التركيز مع سيلتك في هذا التوقيت.



وواصل: جدول المباريات يزداد ازدحاما وعليه تزداد المتطلبات وفي هذا التوقيت أرغب في منح نفسي وأسرتي المزيد من العناية. أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار.



وشارك سكوت في 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها أربعة أهداف، كما ارتدى شارة قيادة المنتخب الأسكتلندي.



وقال أليكس ماكليش المدرب الجديد لمنتخب أسكتلندا: قدم سكوت قصارى جهده في كل مرة كان يشارك فيها مع المنتخب وكان له تأثير غير محدود على الفريق.