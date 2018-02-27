غاتوزو: الفوز منحنا الراحة.. وتنتظرنا مواجهات صعبة

يشتهر جينارو غاتوزو مدرب ميلانو بأنه عادة ما يكون غاضبا لكن هذه المرة حدث ذلك بسبب تساقط الثلوج بشكل نادر في روما، ليجبر فريقه على المران داخل صالة الألعاب الرياضية.



وأبلغ غاتوزو محطة ميلانو التلفزيونية: "نحن نشعر ببعض الغضب لأن تساقط الثلوج لم يحدث في روما منذ سنوات".



وأضاف لاعب وسط منتخب إيطاليا السابق: "لقد تدربنا في صالة الألعاب الرياضية لكني كنت أتمنى التدريب في أرض الملعب".



ومنح غاتوزو، الذي كان غاضبا حتى بعد الفوز 3-صفر على لودوجورتس في الدوري الأوروبي هذا الشهر، دفعة كبيرة لميلانو بعدما تولى المنصب في آخر ثلاثة أشهر.



ولم يخسر ميلانو في آخر 12 مباراة في كل المسابقات وفاز في آخر خمس مباريات.



وبعد الفوز 2-صفر على روما يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي سيعود ميلانو إلى الاستاد الأولمبي غدا الأربعاء لمواجهة لاتسيو في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا.



وقال غاتوزو "الفوز الأخير سيجعلنا نشعر بالراحة لكننا تنتظرنا عدة مباريات صعبة. يجب أن نتعافى ونستعيد عافيتنا ونفكر في المباريات المقبلة".



وأضاف: "يجب أن نظهر جاهزيتنا للمباريات الكبيرة وهو ما نفعله في الأشهر الأخيرة.. حققنا أشياء مهمة لكنها أصبحت في الماضي والآن يجب علينا التفكير في المستقبل".