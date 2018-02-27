غندوغان: أرسنال سيقاتل رغم خسارة "النهائي"

قال إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي إنه يترقب مواجهة قوية أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس المقبل رغم فوز فريقه بسهولة على منافسه اللندني في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأحد الماضي.



وفاز سيتي 3-صفر في استاد ويمبلي ليحرز لقبه الأول تحت قيادة بيب غوارديولا وسيحاول الفريق المتصدر للدوري إعادة فارق 16 نقطة مع أقرب منافسيه عندما يلعب في استاد الإمارات في لندن.



وقال غندوغان لوسائل إعلام بريطانية "نحن ندرك أن أرسنال لديه القدرة على اللعب وهو فريق قوي. ستكون المنافسة قوية ونحن نحتاج إلى أن نكون مستعدين".



وأضاف: "لن يكون الأمر سهلا. ربما يكون من الغريب اللعب أمامه مرتين في أربعة أيام".



وبعد اللعب في ضيافة أرسنال سادس الترتيب سيستضيف سيتي غريمه تشيلسي حامل اللقب يوم الأحد التالي ثم يخوض إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام بازل.



وقال اللاعب الألماني: "لا يزال أمامنا الكثير من المباريات الكبيرة وستكون المباراة المقبلة يوم الخميس أمام المنافس ذاته".



وأضاف: "لا توجد فترة للراحة أو الاسترخاء. الآن نحن نسعد لمباراة الخميس وسنحاول تحقيق الفوز مرة أخرى".



وسيخوض سيتي لقاء إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال براحة في ظل الفوز 4-صفر ذهابا في سويسرا.