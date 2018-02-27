كوستاكورتا: كونتي الخيار الأفضل لمنتخب إيطاليا

اعتبر اللاعب الإيطالي السابق أليسأندرو كوستاكورتا المكلف بالبحث عن مدرب دائم جديد للمنتخب المحلي لكرة القدم، أن أنطونيو كونتي الذي يشرف حاليا على نادي تشليسي اللندني هو أفضل خيار.

وقال كوستاكورتا في تصريحات لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: لم أختر بعد، لكنني اعتقد أن كونتي هو أفضل من يمكنه تولي المهمة، وبالتأكيد سأتحدث اليه في الأشهر المقبلة.

ويتولى لويجي دي بياجيو حاليا مهام تدريب المنتخب بشكل موقت، في أعقاب إقالة جأنبييرو فنتورا من منصبه بعد الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وأدخل هذا الفشل المفاجىء كرة القدم الإيطالية في أزمة حادة، شملت عدم التمكن في أنتخاب خلف لكارلو تافيكيو الذي استقال من رئاسة الاتحاد المحلي.

وأدى ذلك إلى وضع الاتحاد في إشراف اللجنة الأولمبية المحلية، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤونه تتألف من روبرتو فابريتشيني كمفوض عام على الاتحاد، يعاونه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق كوستاكورتا الذي أوكلت اليه مهمة البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونتي الذي قاد تشليسي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أن تولى تدريب إيطاليا بدءا من العام 2014 وحتى كأس أوروبا 2016، قبل الانتقال إلى الإشراف على النادي اللندني.

وأضاف كوستاكورتا: سبق له أن اظهر علمه بما يجب أن يكون عليه مدرب المنتخب الوطني، بينما لم يقم الآخرون بذلك بعد.

وأتبع: هذا لا يعني أنني لن أكون مسرورا في حال قام بذلك روبرتو مانشيني أو أنشيلوتي، لكن الأخير يبدو أنه نأى بنفسه عن ذلك. في إشارة إلى تقارير صحافية تحدثت عن عدم اهتمامه بتولي مهمة المنتخب.