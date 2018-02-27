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لوكاكو يقترح إقامة مباراة لنجوم الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز
لوكاكو محتفلا مع زميله بوغبا خلال مباراة سابقة
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اقترح روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، أن تقام مباراة كل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على شاكلة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتقام مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي كل عام باختيار أفضل لاعبي المسابقة عن طريق تصويت ضخم.

وكتب المهاجم البلجيكي البالغ عمره 24 عاما في حسابه على تويتر: "هذه فكرة لكم يا رفاق.. دوري كرة السلة الأميركي يقدم مباراة كل نجوم المسابقة".

وتابع: "هل تعتقدون يا رفاق أنه ينبغي تنظيم مباراة مثلها للدوري الممتاز. الشمال ضد الجنوب وتقوم الجماهير بالتصويت.. ما رأيكم يا رفاق؟".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الممتاز وسيلعب في ضيافة كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل.

كلمات دالّة

#لوكاكو, #مانشستر يونايتد, #الدوري الإنجليزي

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