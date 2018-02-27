نابولي يهزم كالياري ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه كالياري 5 -صفر يوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.



ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي تأجلت مباراته مع اتالانتا يوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.



وتوقف رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط. وافتتح الإسباني كاييخون التسجيل لنابولي في الدقيقة 29 مستغلا تمريرة من زميله آلان. وأضاف البلجيكي درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بمساعدة إلسيد هيساي.



وفي الشوط الثاني أكمل القائد السلوفاكي مارك هامسيك الثلاثية في الدقيقة 61 في هدف من صناعة لورنزو إنسيني. وجاء الدور على إنسيني لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73 من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد لياندرو كاستا. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المدافع البرتغالي ماريو روي الهدف الخامس لنابولي من ضربة حرة نفذها بشكل رائع.



وحقق نابولي فوزه العاشر على التوالي والثاني والعشرين له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة..