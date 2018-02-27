نادال يقرر إنشاء مركز رياضي ترفيهي في المكسيك

أعلن لاعب التنس الإسباني رافايل نادال أنه سينشئ مركزا رياضيا يحمل اسم "رافا نادال تنس سنتر" بمدينة كانكون، أشهر الوجهات السياحية في المكسيك.

وسيكون هذا المركز هو الأول الذي يحمل العلامة التجارية لنادال وسيكون جزءا أيضا من سلسلة من المراكز يرغب اللاعب الإسباني في إنشائها في المناطق السياحية الأهم في العالم.

ومن المقرر أن ينشأ أول هذه المراكز في المكسيك، البلد الذي يعتبره نادال محببا إليه في الكثير من النواحي.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سوف ينشئ مركزه الرياضي في مدينة كانكون السياحية "لتقديم برامج من رياضة التنس للزائرين والمقيمين في المنطقة الذين يرغبون في اللعب والتعلم طبقا للطرق رفيعة المستوى".

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المركز المذكور في نوفمبر المقبل وسيضم ثمانية ملاعب تنس ذات الأراضي الرملية، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم صغير وملعب لرياضة "الراكيت"، كما يضم معرضا لمتعلقات اللاعب الإسباني.

وسيقدم المركز حصصا تدريبية تناسب مختلف المستويات والأعمار للضيوف والزائرين للمنطقة، وسيشرف على هذا العمل مدربون يعملون في أكاديمية رافايل نادال للتنس.

وذكر نادال أن هدفه من وراء هذا المشروع هو استكمال الخبرات والجانب المعرفي الذي تم تطويره داخل أكاديميته للتنس التي افتتحها في مدينة مايوركا الإسبانية في العام 2016 والتي ينتمي إليها حاليا أكثر من 2000 لاعب.

وأضاف نادال قائلا: "الهدف هو تطوير سلسلة جديدة من المراكز الرياضية لتكون مكملة لـ(رافا نادال أكاديمي)، هدفنا هو إنشاء أربعة أو خمسة مراكز مثل هذا".

ولم يكشف نادال عن أسماء المناطق السياحية التي سيقيم بها مراكزه الرياضية، بالإضافة إلى كانكون، ولكنه أوضح أن أحدها سيكون في أوروبا، كما أعرب عن رغبته في أن يكون هناك واحد في آسيا.

واستطرد اللاعب الإسباني قائلا: "نحن نبحث عن الأماكن التي تلقى فيها المراكز قبولا وأن تكون أماكن معروفة عالميا".

وأكمل قائلا: "لدي استثمارات في كوزوميل (جزيرة مكسيكية) وفي كانكون، إنني أثق بهذه المنطقة، ولهذا اخترنا المكسيك لتضم المركز الأول".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت استثماراته الجديدة ستشكل دافعا له لزيارة المكسيك بشكل متكرر، أجاب نادال قائلا: "أنا أحضر إلى المكسيك وخاصة إلى كانكون، وهذا لن يتغير، أقوم بذلك سنويا وسأستمر في القيام به".

وتشمل البرامج المعلن عنها والمقرر تطبيقها في المركز الرياضي الجديد لنادال مخيمات صيفية وتدريبات أسبوعية مكثفة طوال العام مخصصة للأطفال بدءا من ثمانية أعوام وللكبار أيضا.