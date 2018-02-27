نجم أرسنال السابق: فينغر يختلق الأعذار.. يجب أن يرحل

شن إيان رايت مهاجم أرسنال السابق هجوما عنيفا ضد أرسين فينغر مدرب الفريق الحالي وأكد أنه ينبغي رحيله في نهاية الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويتأخر أرسنال بفارق 27 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر ويأتي في المركز السادس وخسر 3-0 أمام فريق بيب غوارديولا في نهائي كأس رابطة الأندية يوم الأحد الماضي.



وتنحصر تقريبا آمال أرسنال في إحراز لقب هذا الموسم عندما يواصل مشواره في الدوري الأوروبي بعدما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل مبكر.



وقال رايت، الذي خاض 213 مباراة مع أرسنال على مدار سبع سنوات، إن الفريق كان يؤدي بشكل مقبول قبل الخسارة الساحقة في نهائي كأس الرابطة.



وأضاف في تصريحات لـ"بي.بي.سي": هناك أعذار من فينغر... إذا استمر في نهاية هذا الموسم لا يمكنني أن أجد مبررا ولا أعتقد أن أي شخص يملك ذلك. هذا التطور المتواضع يجب أن يتوقف.



وتوج أرسنال بلقب الدوري لآخر مرة في 2004 ولم يحرز لقب دوري أبطال أوروبا في عهد فينجر الممتد على مدار 22 عاما.



ويعتقد رايت، الذي اعتزل في عام 2000، أن أرسنال ينبغي أن يغير جهازه الفني في أسرع وقت ممكن لأن الفريق سيحتاج إلى سنوات قبل العودة للمنافسة بقوة مع كبار أوروبا



وقال رايت: أريد لأرسنال أن ينافس بقوة مجددا والتعاقد مع اللاعبين الذين يمنحوه القوة المطلوبة.. ما الفترة التي يحتاجها أرسنال للعودة؟ سيحتاج لعدة سنوات.