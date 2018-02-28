إطلاق اسم الراحل كويني على ملعب سبورتينغ خيخون

وافقت بلدية مدينة خيخون الإسبانية على إطلاق اسم اللاعب انريكي كاسترو "كويني" الذي وافته المنية يوم الثلاثاء، على ملعب "مولينون" لنادي خيخون لكرة القدم.



وبعد هذه الموافقة أصبح اسم الملعب رسميا "استاد المولينون – انريكي كاسترو كويني". وفي بيان لها، أكدت بلدية مدينة خيخون أن كويني كان لاعب كرة قدم وشخصا استثنائيا ورمزا خالدا لنادي سبورتنغ بمدينة خيخون. وأعلن المجلس الكنسي بخيخون الحداد رسميا لثلاثة أيام مع تنكيس أعلام المدينة تكريما لأسطورة الكرة الإسبانية.



ومن المنتظر أن يتوافد الألاف من الجماهير على ملعب نادي خيخون لتوديع جثمان كويني، الذي توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 68 عاما.