المعدات المتهالكة سبب وفاة بريطاني في ملعب قطري

قالت طبيبة شرعية إن سبب وفاة العامل البريطاني، زاك كوكس، في ملعب خليفة الدولي بالدوحة جاء نتيجة الاعتماد على معدات غير صالحة للعمل، مما أدى إلى وقوعه من ارتفاع يبلغ 40 متراً قبل أن يفارق الحياة.

وذكرت فيرونيكا هاميلتون ديلي الطبيب الشرعي في التحقيق الذي أجرته محكمة بريطانية في مدينة برايتون للكشف عن ملابسات وفاة البريطاني زاك كوكس مطلع العام الماضي: كانوا يرغبون بإنجاز الملعب بأسرع وقت ممكن، وطلبوا من العمال استخدام معدات غير صالحة وهذا هو السبب. واستلمت المحكمة تحقيقا داخليا يثبت أن الرافعات التي تم استخدامها لم يتم التأكد من سلامتها، وأن نظام الصحة والسلامة لم يتبع.

وقال جون جونسون أحد العمال الذين كانوا متواجدين في الموقع الذي شهد مفارقة كوكس للحياة: شاهدت الرافعات قبل أن يصعد زاك إلى الأعلى ولم أكن مطمئناً لها، كان بعضها بدون براغٍ والبعض الآخر لم يكن يعمل وهناك أجزاء مفقودة منها، أعتقد أن تلك المعدات كان يجب أن تلقى في القمامة بدلاً من استعمالها.

وبعد وفاة كوكس، اعتقلت السلطات القطرية غراهام فانس صديقه وزميل العمل، متهمة إياه بالإهمال والتسبب في موت زاك، واعتقل في قطر ولم يسمح له بمغادرة البلاد، لكن بعد 10 أشهر من التحقيق تم تبرئته من تحمل مسؤولية الحادث.

وتوجه ستيوارت لوبشر، وهو صديق عائلي ومحامٍ، إلى قطر لمساعدة فانس. وقال إن التقرير الداخلي لم ينشر معتبراً إياه غير ملائم.

وقال لوبتشر: في كل تجربتي في القانون لم أر قط أي شيء من هذا القبيل. وأول ما تساءلت عنه هو لماذا لم يقدم التقرير الداخلي إلى المحكمة.