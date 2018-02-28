غوارديولا: تحقيق الدوري أولوية مانشستر سيتي هذا الموسم

وضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على رأس أولوياته في وقت يستعد فيه الفريق لتحقيق ثاني بطولة كبيرة هذا الموسم.

وحقق غوارديولا أول ألقابه مع سيتي بعد الفوز في نهائي كأس الرابطة الأحد الماضي على أرسنال الذي يواجهه مرة أخرى في الدوري يوم الخميس.

وينفرد سيتي بالصدارة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج لستة انتصارات أخرى لحسم اللقب. وحقق سيتي 23 انتصارا في 27 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: علينا أن نحافظ على التركيز، فالمباريات الست المقبلة صعبة للغاية فأربع منها ستكون خارج ملعبنا. نفكر في مواجهات أرسنال وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد ومباريات خارج ملعبنا أمام ستوك سيتي الذي يصارع من أجل البقاء وأمام إيفرتون الذي دائما ما يقدم أداء قويا على ملعبه.

وأضاف: في الرياضة عليك أن تنسى ما أنجزته سواء كان جيدا أو سيئا وتركز فقط على المباراة التالية. كل ما علينا الآن أن نفكر في مباراة الغد أمام أرسنال ومع نهاية الموسم يمكننا حينها أن نقيم الأمور.

ويقترب المهاجم رحيم ستيرلنغ، 23 عاما، من العودة لصفوف الفريق بعد أن تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن غوارديولا لم يؤكد إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وقال جوارديولا : رحيم يتحسن بشكل جيد جدا. لكنني لا أعرف إن كان بإمكانه المشاركة غدا أم لا لكنني أتمنى أن يشارك أمام تشيلسي أو بازل.

ويواجه سيتي ضيفه تشيلسي في الدوري يوم الأحد المقبل قبل أن يواجه بازل في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بعدها بثلاثة أيام. وسيغيب لاعب الوسط فرناندينيو بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويبدو يايا توري، 34 عاما، هو البديل الأنسب ليحل بدلا من المهاجم الدولي البرازيلي لكن توري لم يلعب منذ التاسع من يناير الماضي كما لم يكن ضمن تشكيلة سيتي في آخر أربع مباريات في كل المسابقات.

وردا على سؤال بشأن احتمال إشراك لاعب ساحل العاج في المباراة أجاب غوارديولا: هذا يعتمد على اللاعب نفسه فإذا استعاد مستواه المعروف فسيلعب.