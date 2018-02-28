غيغز: لازال على سيتي تحقيق الكثير ليصبح الأفضل

قال رايان غيغز جناح مانشستر يونايتد السابق إن الغريم مانشستر سيتي فاز بالكثير من المعجبين في موسمه "المدهش" لكنه يحتاج إلى مزيد من الألقاب حتى يصبح أفضل فريق على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل سيتي على كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد بفوزه على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليمنح مدربه الإسباني بيب غوارديولا أول ألقابه في إنجلترا. وسيتي الذي يتصدر الدوري وبفارق كبير عن يونايتد صاحب المركز الثاني في طريقه لاقتناص لقب الدوري للمرة الثالثة في سبعة مواسم.

وقال غيغز جناح منتخب ويلز السابق: الكل يجمع على أن الكرة التي يلعبها الفريق هذا الموسم عالية المستوى وتضم بعضا من أفضل ما رأينا منذ بداية الدوري الممتاز. لكن كي تقارن بفريقنا وبأرسنال وتشيلسي عليك أن تفوز بألقاب كثيرة. يجب أن تحافظ على مستواك ولا تكتفي بلعب موسم مدهش واحد مثل الذي يقدموه.

وحقق مانشستر يونايتد لقب الدوري الممتاز 13 مرة منذ انطلاقه بشكله الحالي في موسم 1992-1993 مقابل خمسة ألقاب لتشيلسي وثلاثة لأرسنال ولقبين فقط لسيتي.

وقال غيغز الذي حصل مع يونايتد على 13 لقبا في الدوري الممتاز وخاض 963 مباراة مع النادي وهو رقم قياسي إن سيتي قادر على الوصول إلى مستوى أعلى في المواسم المقبلة.

وتابع: يتعين على أندية أخرى مثل يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام أن تقدم أداء أفضل الموسم المقبل وتمثل تحديا.

ويحل سيتي الذي يملك 72 نقطة من 27 مباراة وبفارق 13 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثاني ضيفا على أرسنال صاحب المركز السادس في الدوري يوم الخميس.