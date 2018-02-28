مشادة بين ليفاندوفسكي وهوملز.. والأخير يرد: اخرس

وقعت مشادة كلامية بين نجمي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم، المدافع ماتس هوملز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بحسب تقرير إعلامي ألماني يوم الأربعاء.



وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية التي دائما ما يكون مراسل لها حاضرا في تدريبات النادي البافاري، إلى أن هوملز وليفاندوفسكي دخلا في مشادة كلامية خلال مباراة تدريبية. ووقعت المشادة عندما انشغل ليفاندوفسكي بربط شريط حذائه، ما أدى إلى تكبد فريقه في التمرين هدفا.



وتقدم هومليز من زميله في الفريق خلال التدريب قائلا: ليفا، هل أنت جاد؟ هل تقوم جديا الآن بربط شريط حذائك؟ اللعنة!"، ليرد عليه البولندي "أنت فقدت الكرة للتو"، لكن هوملز لم يمهله بقوله "هذا كان خطأ، ولكن ما تقوم به أنت هو سلوك". وارتفعت حدة الكلام حين قال ليفاندوفسكي لزميله "أنت تخسر الكرة باستمرار، لا تقوم سوى بالكلام"، ليرد عليه هوملز "اخرس، اغرب عن وجهي!". وبحسب الصحيفة، رفض كل من اللاعبين الاعتذار من الآخر، وتجاهلا بعضهما البعض بعد انتهاء التدريبات.



ويأتي التقرير عن هذه المشادة في يوم نشر الموقع الإلكتروني للنادي البافاري مقابلة مع رئيسه التنفيذي كارل هاينتز رومينيغه، أكد فيها أن المدرب يوب هاينكس "لن يتسامح مع أي نوع من الهراء" من قبل اللاعبين، لاسيما لجهة فقدان التركيز في ظل الفارق الكبير في صدارة الدوري.



ويتجه بايرن إلى لقب سادس على التوالي في الدوري، إذ يتصدر بفارق 19 نقطة عن بوروسيا دورتموند اقرب منافسيه، وهو يلتقي فرايبورغ الثالث عشر في المرحلة الخامسة والعشرين.

ويضم فرايبورغ في صفوفه مهاجم بايرن السابق نيلس بيترسون صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا خلف ليفاندوفسكي، 20، والغابوني بيير إيميريك اوباميانغ، 13، الذي انتقل في يناير الماضي من دورتموند الى أرسنال الإنجليزي.