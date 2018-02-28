مويا حارس أتليتكو ينتقل إلى ريال سوسيداد

واصل أتليتيكو مدريد بيع لاعبيه بعدما أكد النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم انتقال الحارس ميجيل أنخيل مويا إلى ريال سوسيداد في صفقة انتقال حر.



وبات مويا خامس لاعب يترك أتليتيكو منذ بدء الشهر الماضي بعد لوسيانو فيتو )فالنسيا) وأوغوستو فرنانديز (بكين رينهي) ويانيك كاراسكو ونيكولاس غايتان (كلاهما إلى داليان ييفانغ)



ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في الدوري ويتأخر بسبع نقاط عن برشلونة المتصدر كما تأهل إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي.



وفي ظل إخفاق أتليتيكو في اجتياز دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، صاحبة الجوائز الضخمة، فإن النادي باع عدة لاعبين لتعويض خسائره المالية.



ورغم غلق باب الانتقالات في إسبانيا فإن سوسيداد استكمل ضم مويا لأن لوائح الاتحاد الإسباني تمنح أي فريق رحل أحد لاعبيه بالشرط الجزائي فترة لمدة شهر واحد لضم بديل.



ودفع أتليتيك بيلباو الشرط الجزائي لضم المدافع إينيغو مارتينيز من سوسيداد مقابل 32 مليون يورو في 30 يناير.



وخاض مويا 36 مباراة مع أتليتيكو في الدوري منذ الانضمام من خيتافي في 2014 وبعد أن كان الحارس الأساسي أصبح بديلا للحارس يان أوبلاك وخاض هذا الموسم سبع مباريات في الدوري الأوروبي وكأس الملك.