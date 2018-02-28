ناينغولان يكشف قصة رفض عرض تشيلسي

كشف البلجيكي راديا ناينغولان نجم وسط نادي روما عن رفضه الانتقال الى تشليسي الانكليزي، لسعادته في العاصمة الإيطالية وعبر عن تطلعه للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وقال ناينغولان في مقابلة مع مجلة "سبورت فوتبال" البلجيكية: لو كان المال يحفزني لغيرت أندية عدة مرات، وارتفع راتبي كثيرا.. كان بمقدوري الذهاب الى تشليسي، وأندية أخرى أيضا.

وتابع : لكن بعمر الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرين، أن تذهب إلى مكان آخر مع ثقافة وطريقة عيش جديدتين، فهذا لا يشبهني. أفضل البقاء حيث أكون سعيدا.

ولطالما كان مستقبل ناينغولان محط تكهنات، آخرها امكانية انتقاله الى الدوري الصيني.

وتابع ناينغولان الذي احترف في الدوري الإيطالي مع بياتشنزا بين 2006 و2010 وكالياري بين 2010 و2014: الجماهير تحبني والنادي ايضا، وعائلتي سعيدة في روما. قدمت كل شيء والقى الاحترام مقابل هذا الأمر. نشأت في أنتويرب لكني أصبحت رجلاً في إيطاليا.

ويبحث ناينغولان عن موقع أساسي في تشكيلة منتخب بلجيكا التي تخوض نهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل. وعلق على هذا الموضوع بالقول: أعتقد أنه نظرا لأدائي في السنوات الأخيرة، استحق أن أكون في التشكيلة، أفتقد المشاركة في كأس العالم. وتابع: ربما يجب أن أكون علاقة أفضل مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز برغم أني لم أختلف معه سابقا.