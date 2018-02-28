والده: نيمار سيغيب عن الملاعب 8 أسابيع

أكد والد اللاعب البرازيلي نيمار أن نجله سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي.

وقال نيمار دا سيلفا سانتوس، والد قائد منتخب البرازيل في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" التلفزيونية: باريس سان جيرمان يعرف أنه لن يستطيع الاستعانة بخدمات نيمار خلال المباريات القادمة ولمدة ستة أسابيع على الأقل، وبعيدا عما إذا كانت الإصابة ستحتاج إلى عملية جراحية أو لا فإن مدة التعافي ستكون بين ستة وثمانية أسابيع.

وألمح والد نيمار إلى أن نجله قد يخضع لإجراء عملية جراحية، وأضاف قائلا: حالته تحتاج لعملية جراحية حتى يتعافى بشكل أسرع، نحن ننتظر قرار باريس سان جيرمان حول طريقة العلاج، هذا ليس قرار نيمار.

ومن المقرر أن يجتمع رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي يوم الأربعاء مع نيمار. وقال لاسمار: سنقوم بإجراء فحوصات شاملة لنقف على حقيقة وضع اللاعب، من الضروري أن نتحلى بالهدوء.

وطبقا للبيان الصادر من باريس سان جيرمان يوم الاثنين، تعرض نيمار يوم الأحد الماضي لإصابة خلال مباراة الفريق أمام منافسه أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الفرنسي في بيانه: إنه يعاني من التواء في الكاحل وشرخ في مشط القدم.