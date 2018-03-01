بكين غوان يضم باكامبو رسميا

انضم المهاجم الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو المولود في فرنسا رسميا يوم الخميس إلى بكين غوان الصيني، بعد أسابيع من الإعلان عن صفقة انتقاله من فياريال الإسباني.

وأعلن بكين غوان عن انتقال باكامبو، 26 عاما، إلى صفوفه في منتصف يناير، ونشر صورة له يتدرب مع الفريق في البرتغال.

وذكرت تقارير صحافية، التي قدرت الصفقة بـ 40 مليون يورو، أن انتقال اللاعب كان معقدا من قبل الاتحاد الصيني لكرة القدم الذي اتخذ العام الماضي قرارا بفرض ضريبة تصل إلى 100% على الانتقالات التي تتخطى مبلغ 7 ملايين دولار.

وقال باكومبو في مؤتمر صحافي في بكين: لم يكن من السهل علي اتخاذ هذا القرار لأنني كنت في فياريال الإسباني وكنت أقوم بعمل جيد هناك، ولكن الآن أنا هنا مع فريقي الجديد وأريد أن أبذل كل شيء لتسجيل اكبر عدد ممكن من الأهداف.

وأشارت الصحف الصينية إلى أن باكومبو وقع عقدا لمدة 4 سنوات يتقاضى بموجبه راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو، وأنهى بكين غوان الدوري الصيني السوبر تاسعا في الموسم الماضي. وينطلق الموسم الجديد الجمعة ويستمر حتى نهاية نوفمبر.

وكان باكومبو انضم الى فياريال عام 2015.