توتنهام يسحق روتشديل بسداسية ويتأهل إلى دور الـ8

صعد توتنهام هوتسبير لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 6 - 1 على ضيفه روشديل يوم الأربعاء في مباراة الإعادة التي جرت بينهما بدور الستة عشر للمسابقة.

وكانت المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين يوم 18 فبراير الجاري على ملعب روشديل، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، انتهت بالتعادل 2 - 2، ليتم الاحتكام إلى مباراة إعادة وفقا للائحة البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث بادر هيونغ مين سون بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ستيفن همفريز لروشديل في الدقيقة 31.

وسيطر توتنهام على مجريات الشوط الثاني تماما، حيث تقمص فيرناندو يورينتي دور البطولة خلاله، بعدما أحرز ثلاثة أهداف، هاتريك، في الدقائق 47 و53 و59.

وعاد هيونغ مين سون لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الخامس لتوتنهام وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، فيما اختتم والكر بيتيرز مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 90.