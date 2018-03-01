رئيس حكام فيفا: تقنية الفيديو رائعة.. وتحتاج إلى الوقت

يرى السويسري ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن تقنية المقاطع المصورة "فيديو" لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم عليها من أجل أن يتم تطبيقها بشكل جيد في عالم كرة القدم.

وأضاف بوساكا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مدينة سوتشي الروسية التي حضر فيها خلال اليومين الماضيين اجتماعات تتعلق بمونديال روسيا 2018: "لا يمكن أن تكون كاملة من اليوم الأول، لا يوجد أحد كامل".

ويسافر الحكم الدولي السابق من المدينة الروسية إلى زيورخ، بسويسرا، لكي يحضر بعد غد السبت اجتماعا لمجلس اتحاد الكرة الدولي "إيفاب"، الجهة المنوطة بتشريع قواعد كرة القدم، والذي سيشهد اتخاذ قرار بشأن تطبيق أو عدم تطبيق تقينة "الفيديو" في المونديال الروسي.

ويأمل بوساكا مثله مثل باقي العاملين في الفيفا بأن تقر "إيفاب" استخدام تقنية "الفيديو" في بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ.

وطبقت تقنية "الفيديو" حتى الآن في بطولات أخرى للفيفا مثل مونديال الأندية وكأس القارات.

واستطرد بوساكا قائلا: "مع تقنية الفيديو سيكون لدينا قدرة لتفادي مشكلة ما، إنه يعمل بطريقة أفضل في كل يوم، ولكن كل ابتكار يحتاج إلى وقت لكي يعمل بشكل نافذ".

وأضاف: "كرة القدم أصبحت عملا تجاريا اليوم، هناك أطراف كثيرة متداخلة، هناك أموال، إذا تحدثنا إنطلاقا من وجهة النظر هذه وكان بإمكاننا أن نتفادى قرار غير واضح أو خطأ، فلما لا؟".