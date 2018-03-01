مدرب الأرجنتين يعيد هيغواين ويستبعد ديبالا

قال خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم يوم الخميس إنه ضم غونزالو هيغواين مرة أخرى لتشكيلته قبل مباراتين وديتين هذا الشهر ضد إيطاليا وإسبانيا.

وكانت آخر مباراة شارك فيها هيغواين بقميص الأرجنتين ضد البرازيل وديا في أستراليا في يونيو الماضي.

وغاب مهاجم يوفنتوس عن آخر 4 مباريات للمنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم، لكن في غياب أي لاعب يسجل باستمرار مع المنتخب الوطني باستثناء ليونيل ميسي، بدت الحاجة واضحة لمزيد من القوة الهجومية. وأحرز هيغواين 20 هدفا مع يوفنتوس هذا الموسم.

واستبعد مدرب الأرجنتين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا لكنه ضم دييغو بيروتي لاعب روما وسيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي. ومن المتوقع أن يضم سامباولي المزيد من اللاعبين من الدوري المحلي خلال الأيام القادمة.

وتلتقي الأرجنتين مع إيطاليا باستاد الاتحاد في مانشستر يوم 23 مارس ثم تواجه إسبانيا في مدريد بعد 4 أيام أخرى ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم.

وقال سامباولي عن المجموعة التي ستذهب إلى روسيا: توصلت إلى 80 بالمئة تقريبا من التشكيلة. وتبدأ الأرجنتين مشوارها في كأس العالم في 16 يونيو أمام أيسلندا ثم تواجه كرواتيا ونيجيريا بعد ذلك.