طبيب المنتخب البرازيلي: نيمار سيغيب 3 أشهر

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، نقلا عن طبيب منتخب البرازيل الخميس، إن المهاجم البرازيلي الدولي الشهير نيمار سيحتاج لثلاثة أشهر للتعافي بعد العملية الجراحية التي سيخضع لها في البرازيل لعلاج كسر في القدم والتواء في الكاحل.



وبعد العملية سيدخل مهاجم باريس سان جيرمان في سباق مع الوقت، من أجل الانضمام لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي تنطلق في 14 يونيو.