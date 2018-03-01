غريزمان يسجل رباعية ويقود أتليتيكو للفوز على ليغانيس

واصل أتليتيكو مدريد ملاحقته لبرشلونة في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي في البطولة، عقب فوزه السهل 4 - صفر على ضيفه ليغانيس الأربعاء في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتليتيكو إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط فقط خلف برشلونة، المتصدر، الذي يحل ضيفا على لاس بالماس يوم الخميس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الست الأخيرة في المسابقة، عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقمص المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان دور البطولة في المباراة، بعدما سجل أهداف أتليتيكو الأربعة، سوبر هاتريك، في الدقائق 26 و35 و56 و67.