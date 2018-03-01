فالنسيا يتعادل مع بلباو ويبقى في المركز الرابع

أهدر فالنسيا فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأربعاء في المرحلة السادسة والعشرين للبطولة.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز أشبيلية على مضيفه ملقا 1 - صفر، وخيتافي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 3 - صفر.

بهذا التعادل، ظل فالنسيا في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي خسر صفر - 1 أمام مضيفه إسبانيول يوم الثلاثاء في نفس المرحلة، في حين ارتفع رصيد بلباو إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر جيوفري كوندوغبيا بالتسجيل لمصلحة فالنسيا في الدقيقة 23، فيما أحرز أوسكار دي ماركوس هدف التعادل لبيلباو في الدقيقة 49، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله أريتز أدوريز في الدقيقة 36.

من جانبه، استعاد أشبيلية نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه ملقا.

وارتفع رصيد أشبيلية، الذي تلقى خسارة موجعة 2 - 5 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة الماضية، إلى 42 نقطة في المركز الخامس، ليحافظ على آماله الضئيلة في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

في المقابل، تجمد رصيد ملقا، الذي تكبد خسارته التاسعة عشر في البطولة هذا الموسم، والخامسة على التوالي، عند 13 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية. تقمص خواكين كوريا دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف أشبيلية الوحيد في الدقيقة 15.