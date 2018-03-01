مارسيلو يعود إلى تدريبات ريال مدريد

عاود الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو تدريباته الجماعية في صفوف فريقه ريال مدريد الاسباني بعد تعافيه من تمزق عضلي أبعده نحو أسبوعين عن الملاعب، بحسب ما أعلن ناديه الخميس.

ومن الأكيد ان هذه العودة ستكون سارة لمدربه زين الدين زيدان، اذ تأتي قبل أقل من أسبوع من خوض مدريد مباراة الاياب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه في الموسمين الماضيين، ضد باريس سان جرمان الفرنسي في باريس في السادس من مارس.

وكان النادي الملكي تفوق ذهابا 3-1، وسجل له مارسيلو الهدف الثالث.

وقال ريال مدريد على موقعه الرسمي "النبأ الكبير (خلال الحصة التدريبية) هو عودة مارسيلو و(خيسوس) فاليخو الى تدريب المجموعة".

وكشف فريق العاصمة الاسبانية بان لاعبي الوسط الالماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش "تابعا برنامج تعافيهما" من دون ان يؤكد ما اذا سيكونان جاهزين لخوض المواجهة ضد سان جرمان، علما بأن ريال يلتقي خيتافي السبت في الدوري المحلي.

وفقدت المواجهة بين ريال مدريد حامل اللقب وسان جرمان بعضا من رونقها بعد إصابة نجم الفريق الباريسي البرازيلي نيمار الأحد في الدوري المحلي، ووصوله الخميس الى البرازيل تمهيدا للخضوع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة قد تمتد حتى ثلاثة أشهر.