وكيله: يجب على دوناروما الرحيل عن ميلان

اعتبر مينو رايولا، وكيل حارس المرمى الايطالي الشاب جانلويجي دوناروما، ان على موكله الرحيل عن نادي ميلان، بعدما ساهم بشكل بارز هذا الموسم بقيادته الى نهائي كأس ايطاليا.

وأنقذ الحارس الذي أتم في 25 فبراير عامه التاسع عشر، ركلتين ترجيحيتين في إياب الدور نصف النهائي ضد لاتسيو الأربعاء (5-4 بعد التعادل سلبا)، ليقود فريقه الى النهائي لملاقاة يوفنتوس، في إعادة لنهائي العام 2016.

وكانت العلاقة المضطربة بين رايولا والمدير الرياضي لميلان ماسيميليانو ميرابيلي، قد غذت تقارير صحافية عن احتمال رحيل الحارس عن ناديه.

وقال رايولا الخميس في مقابلة مع قناة "راي" الايطالية، "جيجيو اتخذ قرارا، وكان عبارة عن البقاء في ميلان"، في إشارة الى قيامه الصيف الماضي بتمديد عقده لأربعة سنوات.

وأضاف: "احترم ذلك. لو أبلغني انه راغب في الرحيل لكنت بدأت العمل (على ذلك) فورا، لأنه ثمة العديد من العروض المهمة".

وتابع: "اذا كان الأمر يعود إلي، على جيجيو ان يرحل عن ميلان".

وكان دوناروما نفى في نهاية ديسمبر الماضي، نيته الرحيل عن النادي اللومباردي، بعدما أثار غضب المشجعين بعد تقارير عن رغبته بإلغاء العقد الجديد، وانه تعرض لضغوط لتمديده.