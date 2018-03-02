استبعاد رودريغيز وريبيري عن مواجهة فرايبورغ

كشف يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ يوم الجمعة أن لاعبي خط الوسط فرانك ريبيري وخاميس رودريغيز سيغيبان عن قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام مضيفه فرايبورغ يوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ويعاني النجم الفرنسي ريبيري من عدوى معوية بينما يعاني الكولومبي رودريغيز من مشكلة في ربلة الساق، عضلة السمانة.

وقال هاينكس: لا يزال علي التفكير بشأن التشكيل الأساسي.

من ناحية أخرى، شارك لاعب الظهير الأيسر ديفيد ألابا، في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابة خفيفة في الركبة.

واقترب بايرن ميونيخ بشكل كبير من لقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي، حيث يتصدر جدول المسابقة بفارق 19 نقطة أمام أقرب منافسيه.

وكان المخضرم هاينكس، قد بدأ فترته الرابعة في تدريب بايرن ميونيخ في أكتوبر الماضي، بمواجهة فرايبورغ، وانتهت بفوز بايرن 5 - صفر ، لكنه يتوقع مستويات مختلفة من المنافسة في مباراة يوم الأحد.