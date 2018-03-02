إنيستا: الحكم سبب التعادل مع لاس بالماس

اعترف إندريس إنيستا، قائد برشلونة، أن فريقه لا يستطيع تقبل التعادل 1-1 مع مستضيفه لاس بالماس المتعثر أمس الخميس بعد قرارين مؤثرين من حكم المباراة ضد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يشاهد الحكم انطونيو ماتيو لاهوز لمس الأرجنتيني لياندرو شيشيزولا حارس لاس بالماس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى طرده.

وأغضب الحكم الفريق الزائر باحتساب ركلة جزاء لصالح لاس بالماس في بداية الشوط الثاني بعد لمسة يد ضد لوكا ديني ليحصل جوناثان كاييري على فرصة إلغاء تقدم ليونيل ميسي من ركلة حرة مذهلة.

وترك التعادل برشلونة في الصدارة بفارق خمس نقاط فقط عن اتليتيكو مدريد المتألق قبل مواجهتهما يوم الأحد باستاد نو كامب.

وأبلغ انيستا الصحافيين "أقول دائما إن التحكيم مهمة صعبة لكننا شاهدنا في الشوط الأول بوضوح لمسة يد ضد حارس المرمى، لذا فنحن نشعر بمرارة بعد هذا التعادل".

وأضاف "لاس بالماس قام بعمل مذهل وافتقرنا للفاعلية في الهجوم لحسم المباراة. لكننا ما زلنا في الصدارة رغم تقلص الفارق وهذه النتيجة لن تغير تفكيرنا".

وبعد النهاية ذهب جيرار بيكي مدافع برشلونة الذي لم يشارك في المباراة لصب غضبه على الحكم فيما فقد المدرب ارنستو بالبيردي هدوءه عندما أفلت شيشيزولا بما فعله.

وقال بالبيردي "ركلة الجزاء كانت صادمة لنا بسبب طريقة احتسابها. شعرنا أن المنافس أدرك التعادل بركلة جزاء غير مرئية وزادت ثقته بعد ذلك بينما كنا نلعب بتسرع".

وأضاف سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة "أهدرنا نقطتين في وقت مهم للغاية من الموسم لكننا كنا نعلم أننا نخوض مباراة صعبة رغم أن المنافس في منطقة الهبوط".

وتابع "مباراة اتليتيكو مدريد الأحد المقبل ستكون الأصعب على الإطلاق. نحن في موقف جيد في الدوري وسنحاول تعزيز ذلك بالانتصار".