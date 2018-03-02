زيدان: غياب نيمار لا يعني تأهلنا إلى الدور القادم

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة إن غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن إياب دور الستة عشر للمسابقة للإصابة لا يعني ضمان الانتصار للفريق الإسباني.

وسيغيب أغلى لاعب في العالم عن الملاعب لثلاثة أشهر لخضوعه لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه حتى يصبح لائقا للمشاركة في كأس العالم في يونيو المقبل.

ومن المرجح أن يكون أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد السابق بديلا للمهاجم البرازيلي في المباراة التي ستقام في ملعب بارك دي برينس يوم الثلاثاء بعد تفوق بطل أوروبا 12 مرة 3-1 في الذهاب.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي يوم السبت في الدوري: غياب نيمار لا يمثل مصدر ارتياح لنا على الإطلاق. نأسف لإصابة نيمار لكن باريس سان جيرمان فريق قوي للغاية وبديله سيكون لاعبا جيدا جدا. نحن متأكدون من ذلك. لا نعتقد أن المباراة ستكون أسهل لنا بدون نيمار. ندرك أنه يجب أن نصل بمستوانا لنسبة 2000 في المئة لو أردنا تجاوز هذه المرحلة.

وواصل لوكا مودريتش وتوني كروس الغياب عن التدريب اليوم بسبب إصابة في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية على الترتيب لتزداد المخاوف بشأن جاهزيتهما لمواجهة فريق العاصمة الفرنسية.

وأكمل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو التدريب للنهاية لليوم الثاني على التوالي عقب تعافيه من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية وقال زيدان إنه قد يشارك أمام خيتافي.

وأضاف المدرب الفرنسي: الشيء الأكثر أهمية هو أن مارسيلو سيكون جاهزا غدا. سنواصل مراقبة حالة مودريتش وكروس كل يوم. ما يقلقنا حقا هو حالتهما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي وتوقفت انتصاراته المتتالية في كافة المسابقات عند 5 عقب خسارة مفاجئة أمام إسبانيول يوم الثلاثاء ليتأخر الفريق بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر وعشر نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وأشار زيدان إلى أن هدف جيرارد مورينو لاعب إسبانيول في الوقت المحتسب بدل الضائع قائلا: لا أعتقد أننا نستحق الخسارة لكن يجب الحفاظ على تركيزنا للنهاية في كل مباراة. نشعر بضيق شديد لذلك لكن لن يتغير أي شيء ويجب أن نهتم بمباراة خيتافي ونحاول اللعب والفوز مرة أخرى. اللاعبون يفكرون في مباراة الثلاثاء، أمام سان جيرمان، وهذا طبيعي. لكن من أجل الأداء بشكل جيد يجب التركيز على مباراة الغد أولا.