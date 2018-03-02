سيتي يعزز صدارته بثلاثية في مرمى أرسنال

اقترب مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 - صفر على مضيفه أرسنال يوم الخميس في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 75 نقطة، معززا موقعه في الصدارة، بفارق 16 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، قبل عشر مراحل على انتهاء البطولة، ليصبح على بعد 15 نقطة فقط لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2013 – 2014.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 45 نقطة في المركز السادس، ليواصل نتائجه الهزيلة في البطولة بعدما اكتفى بتحقيق ثلاثة انتصارات فقط خلال مبارياته العشر الأخيرة.

كما عمق مانشستر سيتي من جراح أرسنال بهذا الفوز، بعدما حقق انتصاره الثاني على الفريق اللندني خلال أسبوع واحد، عقب فوزه عليه بالنتيجة ذاتها في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين يوم الأحد الماضي، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وعلى ملعب "الإمارات" وأمام مدرجات خاوية بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت العاصمة البريطانية لندن، حسم مانشستر سيتي الأمور تماما لصالحه في الشوط الأول، الذي أحرز خلالها الأهداف الثلاث، حيث افتتح بيرناردو سيلفا التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميلاه ديفيد سيلفا وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و33.

وفي الشوط الثاني، أهدر أرسنال فرصة تقليص الفارق، بعدما أضاع مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ركلة جزاء في الدقيقة 53.