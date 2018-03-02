فينغر: افتقدنا للثقة.. وخسرنا أمام الفريق الأفضل

قال ارسين فينغر مدرب ارسنال إن ثقة فريقه تعرضت للدهس بواسطة مانشستر سيتي "أفضل فريق في البلاد" بعد الهزيمة 3-صفر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.



وتغلب سيتي بالنتيجة ذاتها على ارسنال يوم الأحد ليحصد لقب كأس رابطة الأندية الانجليزية وسقط دفاع ارسنال مرة أخرى أمس الخميس أمام السرعة والتمريرات المتقنة لهجوم سيتي.



وقال فينغر للصحفيين بعدما أعاد سيتي الفارق في الصدارة إلى 16 نقطة بفضل ثلاثية برناردو سيلفا وديفيد سيلفا وليروي ساني "يجب أن أقول إننا خسرنا أمام فريق هو الأفضل في البلاد حاليا".



وأضاف المدرب الفرنسي الذي يقع تحت ضغط متزايد "خرجنا من مباراة الأحد ونحن نفتقر للثقة والمنافس جاء بتفكير إيجابي واستفاد من نقاط الضعف الدفاعية التي ظهرت في الشوط الأول".



ومع تراجع آمال ارسنال في التأهل إلى دوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل عبر المربع الذهبي للدوري قال فينغر إن الثقة هي شيء يمكن أن تكتسبه ببطء لكن تفقده سريعا.



وتابع "تصعد السلم على الأقدام وتنزل بالمصعد هذه هي الثقة.



"عندما لا تكون واثقا فأول ما يتعرض للضرر هما التحركات والسلاسة وشاهدتم ذلك في المباراة. نمر بفترة صعبة وللأسف هذا جزء من كرة القدم".



وأشار مدرب ارسنال إلى إهدار المهاجم بيير ايمريك اوباميانج لركلة جزاء في بداية الشوط الثاني كانت اللحظة التي انهت آمال فريقه في المباراة.



وقال "كنا بحاجة لركلة الجزاء للعودة واكتساب بعض الإيقاع لكنها قتلت المباراة بعد ذلك".



وكال بيب جوارديولا مدرب سيتي المديح للبرازيلي ايدرسون حارس مرماه لحرمانه ارسنال من إمكانية العودة في المباراة.



وقال "ايدرسون كان مذهلا بإنقاذ ركلة الجزاء لأن المباراة لم تكن حسمت. ارسنال حصل على فرص لكننا قمنا بعملنا".