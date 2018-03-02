كلوب سعيد بالتنافس بين لاعبي فريقه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن التنافس بين لاعبي فريقه من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية سيدفع اللاعبين إلى تحسين أدائهم.



ويقدم ليفربول أداء رائعا ولا يشكو من أي إصابات في وقت يحتل فيه المركز الثالث في الدوري كما أنه يقترب من بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب لصحيفة تايمز البريطانية "يتمتع كل اللاعبين حاليا بالصحة واللياقة ويريدون المشاركة وهذه إشارة طيبة. وهم يتنافسون من خلال الأداء الذي يقدمه كل منهم.



"وعلى سبيل المثال الآن يحتاج جو (جوميز) لإظهار قدراته بعد أن غاب في مباراة أو اثنتين وهكذا تمضي الأمور بالنسبة للجميع. البرتو (مورينو) غاب بسبب الإصابة فشارك روبو (أندرو روبرتسون). لست في حاجة لمزيد من التوضيح".



وأضاف المدرب الألماني "اللاعبون يتابعون الموقف وهذا يجعلهم منتبهين لبقية الموسم حيث أمامنا الكثير من المهام".



وقال كلوب إن الحظ لعب دورا في نجاة لاعبي فريقه من الإصابات وهو يرى أن وجود أفضل العناصر في حالة طيبة قبل المواجهات الهامة المقبلة سيمنح الفريق قوة دفع كما حدث مع حامل اللقب تشيلسي العام الماضي.



وأضاف "نحتاج إلى قليل من الحظ. لعب تشيلسي بنفس كفاءة هذه التشكيلة العام الماضي (حين أحرز اللقب)".



وفاز ليفربول في سبع مباريات وتعادل مرتين في آخر عشر مباريات في الدوري ويأمل في مواصلة مسيرته الناجحة عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 15 غدا السبت.